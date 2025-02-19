ممثل هابيتات: عرض تجربة مصر في التنمية الحضرية بالمؤتمر العربى للأراضى بالمغرب

كتبت : هند المغربي

استعرض المؤتمر العربى الثالث للأراضى المنعقد فى العاصمة المغربية الرباط اليوم التجربة المصرية الرائدة المستدامة فى التنمية الحضرية بحضور ممثلين عن وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق ووزارة التنميه المحلية وصندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمرانى ويناقش المؤتمر الذى ينظمه برنامج موئل الأمم المتحدة " الهابيتات " الاستراتيجيات التى تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا فى قطاع الأراضى بالمنطقة، ويجمع المؤتمر صانعو السياسات والباحثون والمجتمع المدني. وفق بيان برنامج موئل الأمم المتحدة "الهابيتات" فى مصر

ومن جانبه قال د. احمد رزق ممثل موئل الأمم المتحدة فى مصر انه فى اطار المؤتمر العربى الثالث للأراضى عقد مكتب الهابيتات مصر جلستين الاولى تناولت حلول التمويل القائمة على الأراضى وذلك فى ظل الحاجة الملحة إلى استراتيجيات مبتكرة وفعالة للتمويل القائم على الأراضى وتقييمها.

وأوضح الممثل الأممى انه تعد هذه الاستراتيجيات أساسية لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة، ومعالجة نقص البنية التحتية، وتعزيز النمو العادل حيث يواجه تطبيق آلية التقاط قيمة الأراضى وغيرها من أطر التمويل القائم على الأراضى تحديات كبيرة، خاصةً فى المناطق التى تعانى من ضعف نظم حوكمة الأراضي. والتى غالبًا ما تعيق الحواجز التنظيمية والتقنية والمؤسسية التبنى الفعال لهذه الآليات، مما يحد من قدرتها على دفع عجلة التنمية الحضرية المستدامة.



وأضاف الممثل الأممى للهابيتات فى مصر أن مواجهة هذه التحديات تتطلب حلولا مبتكرة تتناسب مع السياقات المحلية، بالإضافة إلى تعاون وثيق بين صانعى السياسات وخبراء حوكمة الأراضى ومخططى المدن لافتا إلى انه استعرضت هذه الجلسة أساليب متطورة للتمويل القائم على الأراضى وتقييمها، مستندة إلى دراسات حالة وأمثلة عملية من بيئات متنوعة. حيث سلطت المناقشات الضوء على كيفية دمج أطر التقاط قيمة الأراضى مع التنمية الموجهة نحو النقل لتعزيز التمويل الحضرى المستدام.

واشار احمد رزق الممثل الأممى للهابيتات أن الجلسة الثانيه جاءت حول استيعاب قيم التوسع الحضرى من خلال تخطيط استخدام الأراضى وإدارتها فى مصر وسلطت الجلسة الضوء على التجربة المصرية فى تعزيز الاستفادة بقيم التحضر من خلال تخطيط وادارة الاراضى فى مصر مضيفا أن الجلسة ركزت على تعزيز تبادل المعرفة والتجارب بالتركيز على تخطيط وإدارة الأراضى ودورها الفعال فى تمويل برامج متكاملة وشاملة للتنمية والتطوير الحضرى، وتعزيز التمويل المختلط والفعال فى المناطق الحضرية ضمن رؤى تنموية تمكن الاستفادة من العوائد الاستثمارية لتمويل التدهور بالمدن وتطوير المدينة لدفع التأثيرات على مستوى المدينة وأهداف التنمية المستدامة فى المدن.

وأوضح ممثل الهابيتات انه يهدف مشروع التطوير الحضرى التشاركى على مستوى المدينة فى مصر" (PCWUUE) الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية إلى توفير أدوات ومنهجيات تنمية حضرى مبتكرة لتحسين قيم الأرض والظروف المعيشية فى المناطق الحضرية فى مصر واضاف المسؤول الأممى انه خلال الجلسة تم عرض الأدوات والمنهجيات الجديدة الفعالة والشاملة التى يستخدمها صندوق التنمية الحضرية لضمان الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وابتكار آليات التمويل للمشاريع ذات الأولوية المحددة كما تم عرض مشروع "حينا" الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى (GOPP) وبتمويل من الحكومة السويسرية، ويعد أداة لإعادة ترتيب الأراضى واستعادة قيم الأراضى فى مصر وامكانية هذه الأدوات فى دعم التنمية الحضرية المتكاملة الأكثر شمولًا وذات التمويل الذاتى فى المدن، لافتا إلى انه يقدم مشروع التنمية الحضرية المتكاملة" حينا "نموذجا مبتكرًا لتنفيذ أداة إعادة ترتيب الأراضى التشاركية والشاملة (PILaR) والتى تأتى جنبا إلى جنب مع استراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتصميم لأساليب وآليات تمويل مبتكرة لتعبئة الموارد المحلية اللازمة لتمويل البنية التحتية



يذكر أن المتحدثون فى الجلسات والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا والدكتور ايمن الشهابى محافظ دمياط المهندس خالد صديق رئيس مجلس ادارة صندوق التنمية الحضرية والمهندس علاء عبد الفتاح مساعد وزير التنميه المحلية والمهندس هشام جوهر رئيس الادارة المركزية بصندوق التنمية الحضرية والمهندسة الهام قاسم رئيس مكتب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى والمدير الوطنى لمشروع حيينا.