محافظ الجيزة تطلق غدا قافلة طبية لأمراض العيون وحالات الرمد بمستشفى الواحات

كتبت – مرام محمد

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، استمرار توجيه القوافل الطبية والعلاجية للواحات البحرية لدعم المنظومة الصحية بالمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتمكينهم من تلقى الفحوصات اللازمة لمختلف التخصصات.

وأعلن محافظ الجيزة، توجيه قافلة طبية لمرضى الرمد والتى تمارس فعالياتها بمستشفى الواحات البحرية، غدًا الخميس الموافق 20 / 2 / 2025.

ووجه المحافظ، مدير مديرية الشئون الصحية بتشكيل لجان لمتابعة الحالات التى بحاجة لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء والجلوكوما الشبكية وحقن الشبكية وتوجيهها للمراكز والمستشفيات المتخصصة فورًا لإجراء العمليات المطلوبة، على أن يتم تقديم الرعاية اللازمة للمرضى وإجراء الفحوصات والكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات.

من جانبها، أوضحت الدكتورة أمل رشدى مدير المديرية، أنه روعى خلال القافلة تقديم خدمة طبية متكاملة لمرضى العيون حيث تم تشكيلها من أخصائى أمراض العيون والرمد بمستشفى إمبابة العام والتى تضم 4 أطباء أخصائين طب وجراحة عيون بالإضافة إلى فنى بصريات وإدارى، مؤكدًا استمرار تنظيم القوافل العلاجية لأهالي الواحات البحرية.