مجلس الجامعات الخاصة يوافق على إنشاء جامعتين جدد بسوهاج والمنصورة الجديدة

كتب: محمد صبحى

وافق مجلس الجامعات الخاصة ، المنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى على إنشاء جامعة العروبة، ومقرها مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وتضم كليات (الهندسة، طب الأسنان، الفنون والتصميم، الإدارة، العلاج الطبيعي، الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسب، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية).

ووافق المجلس على إنشاء مركز التميز الإنساني والعلمي بجامعة مايو.

وقال الدكتور عادل عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن المجلس وافق على إنشاء جامعة ريفال في مدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج، بعد استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، وستضم الجامعة كليات (الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، الحاسبات والذكاء الاصطناعي).