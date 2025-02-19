سفير قطر بالقاهرة: عدم استقرار المنطقة التحدى الأكبر للسياحة العربية

أسوان - عبد الله صلاح

أكد طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، ضرورة وضع رؤية استراتيجية عربية متكاملة لتعزيز السياحة العربية فى المنطقة، مؤكداً أننا نمتلك مساحة كبيرة من المحيط إلى الخليج وقاسم عربي مشترك يجمعنا من خلال اللغة والتراث والثقافة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عقدت بعنوان "السياحة من منظور التكامل الاقتصادي في العالم العربي"، وذلك علي هامش جلسات المؤتمر العلمي الدولي الثاني الذي تنظمة جامعة مدينة السادات بمدينة أسوان تحت شعار "السياحة الذكية.. وهوية المقصد.. إعادة تشكيل مستقبل السياحة والضيافة".

وأوضح السفير القطرى، أن عدم استقرار المنطقة العربية كان التحدي الأكبر للسياحة العربية، خاصة بعد حرب غزة والتي تأثرت منها المنطقة بشكل كبير، لافتا إلى أن عدد السائحين في الوطن العربي لا يلبي طموحات الدول، حيث لا يتعدى إجمالي أعداد السائحين في عام 2024 ما بين 80 إلي 100 مليون سائح رغم الإمكانيات والمقومات التي تتمتع بها المنطقة العربية.

ومن جانبه، قال كريم المنباوي عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن السياحة البينية في السوق العربي تواجه تحديات كبيرة في ظل عدم توافر بنية تحتية وخدمات كيران محدودة لا تلبي عملية صناعة السياحة واستقطاب السياحة العالمية.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إلى ضرورة تشجيع شركات وخدمات الطيران لخدمة قطاع السياحة المصري ووضع آليات لتسهيل دخول وخروج الزائرين بأسعار مناسبة مع وضع استراتيجية لتسهيل التنقل بين الدول العربية علي غرار نظام التأشيرات لرحلات الحج والعمرة، وذلك في إطار العمل علي خلق سياحة بينية عربية بين الدول.

حضر فاعليات المؤتمر الدكتورة شادن معاوية، رئيس جامعة مدينة السادات، وضيف شرف المؤتمر، السفير طارق الأنصارى، سفير دولة قطر بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والدكتورة نهى عزمى، عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة مدينة السادات، رئيس المؤتمر، والدكتور هشام عبد السلام، رئيس الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية، والدكتور محمود أبو قمر، وكيل كلية الدراسات العليا والبحوث، مقرر المؤتمر، ووزير السياحة فى دولة مورشيوس، ولفيف من الحضور.