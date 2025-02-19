سحر السنباطى: تشكيل لجنة لمتابعة دراما رمضان للتأكد من مطابقتها لكود الطفل

كتب وليد عبد السلام

أكدت الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن المجلس يعتزم متابعة كافة المواد الإعلامية المقدمة خلال شهر رمضان من دراما وإعلانات وبرامج، للتأكد من مطابقتها للكود الإعلامى للطفل، ومتابعة ضوابط ظهور الطفل فى وسائل الإعلام، لافتة إلى تشكيل لجنة متخصصة للإعلام تقدم تقريرا بصفة دورية طوال شهر رمضان لتقييم ما تحتويه الدراما والإعلانات خاص بالطفل.

جاء ذلك خلال ترؤسها الاجتماع الدورى لأعضاء مجلس إدارة المجلس القومى للطفولة والأمومة، بحضور الدكتورة هيام نظيف نائب رئيس المجلس عبر خاصية زووم، والدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، د. سامح عوض، د. كرم ملاك، د. نور أسامة، والسيد عمر حجازى، ود حنان جرجس، والسيدة سارة عزيز، ودينا سيد عبد الوهاب، وانضمت د. غادة الدرى، والسيدة مى زين الدين، وميراى نسيم عبر خاصية زووم.

وأضافت رئيسة المجلس، أن الاجتماع تناول ايضا بحث تشكيل لجنة وطنية لمناهضة زواج الأطفال تضم فى عضويتها جميع الجهات المعنية الحكومية والمجتمع المدنى الشريك، بهدف توحيد الجهود لوضع آليات محددة ذات نهج تشاركى للحد من زواج الأطفال، وذلك طبقًا لتوصيات لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، لافتة إلى أنه سيتم تشكيل عدة لجان تختص بقضايا الطفل كاللجنة الاستشارية للذكاء الاصطناعى بهدف استحداث تقنيات جديدة فى التواصل مع الجهور.

وقالت "السنباطي"، إنه فى إطار اهتمام المجلس بقضية الأطفال بلا مأوى فإنه سيتم تجميع الدراسات السابقة لأوضاع الأطفال للوقوف على أخر المستجدات والبناء عليها تمهيدًا لوضع أليات واستراتيجيات تناسب المتغيرات الحالية مع وضع برامج وقائية لحماية هؤلاء الأطفال.