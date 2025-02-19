رئيس الإمارات يؤكد لوزير الخارجية الأمريكى رفض بلاده لتهجير الفلسطينيين

وكالات

أكد رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، خلال استقبال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في أبو ظبي، موقف بلاده الرافض لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.

وشدد الرئيس الإماراتي على "ضرورة أن ترتبط عملية إعمار غزة بمسار يؤدي إلى السلام الشامل والدائم الذي يقوم على أساس (حل الدولتين)، كونه السبيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال اللقاء مع روبيو، "أهمية العمل على تجنب توسيع الصراع في المنطقة بما يهدد السلم الإقليمي".

وبحث رئيس الإمارات مع وزير الخارجية الأمريكي، "علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المختلفة بما يحقق مصالحهما المتبادلة".