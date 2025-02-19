اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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جيرزاليم بوست: رون ديرمر سيقود الوفد الإسرائيلي في مفاوضات المرحلة الثانية

الأربعاء، 19 فبراير 2025 12:54 ص
جيرزاليم بوست: رون ديرمر سيقود الوفد الإسرائيلي في مفاوضات المرحلة الثانية عناصر من حماس أثناء تسليم أسرى دولة الاحتلال
أ ش أ

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أكدت صحيفة (جيروزالم بوست) الإسرائيلية، الثلاثاء، أن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر سيقود مفاوضات الوفد الإسرائيلي بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة وصفقة الرهائن.

ويُعرف رون ديرمر بتقاربه الشخصي والسياسي العميق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خاصة وأن ديرمر شغل منصب سفير إسرائيل في واشنطن خلال فترة ولاية ترامب الأولى.

ولعب ديرمر دورًا رئيسيًا في الانتهاء من مفاوضات الاتفاقيات الإبراهيمية في عام 2020.

وذكرت الصحيفة أن ديرمر سيتولى زمام هذا الأمر من مدير الموساد ديفيد برنياع، الذي قاد المفاوضات بشأن المرحلة الأولى من الصفقة.







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الوفد الإسرائيلي

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