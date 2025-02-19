جوتيريش يدين اقتحام الشرطة الإسرائيلية مدارس تابعة للأونروا فى القدس

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أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقتحام الشرطة الإسرائيلية لـ 3 مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس وانتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة في القدس الشرقية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن جوتيريش قوله "إن استخدام الشرطة الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في البيئات التعليمية أثناء تعلم الطلاب يعد أمرا غير مقبول"، مشددا على أن هذه التدابير تشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

وكان المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، قد أكد أمس بأن اقتحام قوات الشرطة الإسرائيلية مدارس للأونروا في القدس وقلنديا والأمر بإغلاقها يشكل انتهاكا للحق الأساسي في التعليم، وكذلك انتهاكا لامتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.