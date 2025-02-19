تنظيم 30 معرضًا فى محافظة الجيزة طوال شهر رمضان لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتبت - مرام محمد

تستقبل محافظة الجيزة، شهر رمضان هذا العام، بـ30 معرض لـ"أهلًا رمضان"، توفر جميع السلع والمواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الرمضانية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

ومن جانبه، قال المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، إن العام الحالي يشهد افتتاح أكبر عدد من معارض "أهلًا رمضان" لتغطية جميع قطاعات المحافظة، مشيرًا إلى أنها ستساهم في توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك انطلاقًا من الدور الهام الذي تقوم به الدولة المصرية لدعم المواطنين ومحاربة الغلاء.

وأوضح محافظ الجيزة، أن المعارض الجاري إقامتها تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالجيزة وبمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافة المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

وأشار إلى أن المعارض توفر طوال شهر رمضان كل السلع الغذائية الأساسية، من الزيت، والسكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان والألبان، واللحوم والدواجن، والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى ياميش رمضان.

يُذكر أن محافظ الجيزة، افتتح مؤخرًا 3 معارض لـ"أهلًا رمضان" بالمدن الجديدة التابعة للمحافظة، (مدينة السادس من أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر).

وتنظم المعارض بالحي الثاني عشر بمدينة السادس من أكتوبر، وحي الصفوة بزهرة أكتوبر الجديدة، وطريق زويل بجوار جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.

وتستعد المحافظة لافتتاح معرض "أهلًا رمضان" الرئيسى بشارع ترعة الزمر فى حى العمرانية، مساء اليوم، وغيرها من المعارض الأخرى في الأحياء والمراكز والمدن، أبرزها في إمبابة والبدرشين.



