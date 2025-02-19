تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة السرقة فى حلوان

كتب كريم صبحى

قررت نيابة حلوان، إحالة 4 عاطلين للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة وحدات التكييف الخارجية من أحد العقارات، حيث اعترف المتهمون بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة التكييفات وبيعها لتاجر فى منطقة حلوان على علم أنها من متحصلات سرقة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين) بدائرة قسم شرطة المعصرة، تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات وحدات التكييف الخارجية وبحوزتهم (2 فرد خرطوش).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (4) وقائع سرقة، حيث تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم سيئ النية (عامل خردة مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) تم ضبطه.