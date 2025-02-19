تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

كتبت أمنية الموجى

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم.

وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص قام بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتقليد الأختام بقصد إستخدامها فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى السفر للخارج عن طريق إنشاء شركات سياحية وهمية "بدون ترخيص" وإتخاذها مقراً لممارسة نشاطه الإجرامى، وكذا الترويج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وضبط بحوزة المتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها – صور ضوئية لتأشيرات السفر - عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والاستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى "تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.