التعليم العالى: مشاركة دولية واسعة فى مؤتمر معهد تيودور بلهارس السنوى

محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص الوزارة على دعم الابتكار في البحث العلمي وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الطبية والعلمية، مشيرًا إلى أن المؤتمرات العلمية تُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات الحديثة، مما يساهم في تحسين الخدمات الصحية ودعم الباحثين في تحقيق إنجازات علمية متميزة.

في هذا الإطار، وتحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، نظم معهد تيودور بلهارس، برئاسة الدكتور محمد عباس شميس، المؤتمر السنوي للمعهد تحت عنوان "الابتكار في البحث العلمي والممارسات الطبية"، وذلك بمشاركة وحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، نائبًا عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفير الألماني في مصر يورجن شولتس، ووفد رفيع المستوى من السفارة الألمانية وهيئة التبادل العلمي الألماني (DAAD)، والدكتور عادل عدوي، رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية ووزير الصحة الأسبق، والدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، واللواء طبيب طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء المعاهد والمراكز البحثية.

وخلال فعاليات المؤتمر، صرح الدكتور محمد عباس شميس، مدير المعهد ورئيس المؤتمر، بأن المؤتمر ناقش على مدار يومين أبرز المستجدات والابتكارات في المجالات الطبية والعلمية، حيث تضمن 10 جلسات علمية مثمرة تناولت أحدث التطورات في مجالات الصحة والممارسات الطبية، وأبحاث التلوث البيئي وطرق مكافحته، بالإضافة إلى 10 ورش عمل متخصصة ناقشت أحدث التقنيات في تشخيص الأمراض، واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقات النانوتكنولوجي في الممارسات الطبية. كما ركزت الورش على تعزيز مهارات الباحثين في مجالات المعلوماتية الحيوية، معالجة المياه، والطب الشخصي، إلى جانب تنظيم معرض علمي للبوسترات البحثية التي قدمها أعضاء الهيئة البحثية من شباب الباحثين من داخل المعهد وخارجه.

وشهد المؤتمر مشاركة دولية واسعة، حيث حضر محاضرون بارزون من ألمانيا وكندا وإنجلترا، إلى جانب نخبة من الخبراء والمحاضرين المحليين، مما أسهم في إثراء النقاشات العلمية وتعزيز دور البحث العلمي في مواجهة التحديات الصحية والتنموية على المستويين المحلي والدولي.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تم افتتاح وحدة التغذية العلاجية بالمعهد، والتي تهدف إلى تقديم رعاية غذائية متكاملة تعتمد على أحدث البروتوكولات الطبية لضمان تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى. كما شهد المؤتمر تكريم أوائل الباحثين في النشر العلمي لعام 2024، والحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى تكريم أفضل ثلاثة بوسترات لشباب الباحثين بعد تحكيمها من اللجنة العلمية المختصة. كذلك، تم تكريم نواب رئيس المؤتمر، وأعضاء اللجنة العلمية واللجنة المنظمة، وأعضاء المكتب الإعلامي.