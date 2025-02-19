اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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البحرين ترحب باستضافة السعودية المحادثات بين روسيا وأمريكا

الأربعاء، 19 فبراير 2025 01:11 ص
البحرين ترحب باستضافة السعودية المحادثات بين روسيا وأمريكا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالمحادثات التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشقيقة، الثلاثاء، في الرياض بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلم في العالم.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، بجهود المملكة العربية السعودية في تسهيل هذه المحادثات للوصول إلى نتائج إيجابية تعكس تفاني المملكة في تعزيز السلام والاستقرار الدوليين.

وأكدت الخارجية البحرينية التزام مملكة البحرين الثابت بحل النزاعات سلميًا وأهمية إعطاء الأولوية للدبلوماسية والحوار البناء بين جميع الأطراف المعنية، لتحقيق الأمن والسلام والازدهار الدائمين على المستويين الإقليمي والعالمي.







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