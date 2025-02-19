اليوم السابع
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البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

الأربعاء، 19 فبراير 2025 11:25 م
البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأربعاء، الدكتور ميشال عبس الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وبرفقته القس رفعت فكري الأمين العام المشارك للمجلس، والسيدة ليَّا معماري منسق دائرة التواصل والإعلام بالمجلس، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى للمجلس.

 

ودار الحوار أثناء اللقاء عن أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية.

 

وحضر اللقاء الراهب القس عمانوئيل المحرقي مدير مكتب قداسة البابا، والشماس چوزيف رضا شماس قداسة البابا، والمهندس رامي رزق من سكرتارية قداسة البابا.

البابا تواضروس الثانى مع الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط
البابا تواضروس الثانى مع الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

 

جانب من لقاء البابا مع المجلس
جانب من لقاء البابا مع المجلس

 

لقاء البابا تواضروس الثانى مع مجلس كنائس الشرق الاوسط
لقاء البابا تواضروس الثانى مع مجلس كنائس الشرق الاوسط

 







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الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنائس الشرق الاوسط

مجلس كنائس الشرق الاوسط



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