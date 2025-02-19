الأمم المتحدة تؤكد على التزامها لمواصلة الدعم فى لبنان

كتبت: هند المغربي

أكد جينين هينيس- بلاسخارت ورئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال أرولدو لاثارو علي استعداد الأمم المتحدة في لبنان لمواصلة دعم كافة الجهود المبذولة لعدم عودة النزاع في لبنان، حيث أشارا إلي أنه يتعيّن على لبنان وإسرائيل أن يجعلا الحلول التي نصّ عليها التفاهم الذي تم التوصل إليه في نوفمبر والقرار 1701 حقيقة واقعة على جانبي الخط الأزرق.

جاء ذلك تزامنا و نهاية الفترة المحددة لانسحاب الجيش الإسرائيلي الى جنوب الخط الأزرق وانتشار القوات المسلحة اللبنانية بشكلٍ موازٍ في مواقع في جنوب لبنان، كما نصّ عليه تفاهم وقف الأعمال العدائية بتاريخ 26 نوفمبر 2024.

ووفق المسؤولان الأمميان إن الرئيس اللبناني الجديد والحكومة عازمان على بسط سلطة الدولة بشكل كامل في كل مناطق الجنوب وتعزيز الاستقرار لمنع عودة النزاع إلى لبنان، "وهما يستحقان الدعم الثابت في هذا المسعى".

وأضاف المسؤولان الأمميان "إن الشعور بالأمان بين سكان جنوب لبنان، الذين يعانون من الدمار الواسع النطاق الذي لحق بقراهم وبلداتهم، وكذلك بين سكان شمال إسرائيل الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم، لن يتأتى بين عشية وضحاها، ولا يمكن أن يأتي من استمرار العمليات العسكرية. بل إن الالتزام السياسي المستدام هو السبيل الوحيد للمضي قدما".