افتتاح فرع جديد لمعرض أهلًا رمضان بالقنطرة لتوفير السلع بأسعار مخفضة

كتب مدحت وهبة

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بافتتاح معارض “أهلًا رمضان” لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، افتتح اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، معرض “أهلًا رمضان” بمدينة القنطرة غرب، والذي تم تنظيمه بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية، والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم

يضم المعرض مختلف السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، الزيت، السكر، المكرونة، البقوليات، اللحوم الطازجة والمجمدة، منتجات الألبان، الياميش، التمور، وغيرها، بتخفيضات تتراوح بين 15% و30%.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على التوسع في معارض “أهلًا رمضان” بمختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار الأسواق كما اشاد الوزير بالدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الغذائية في دعم المعارض من خلال ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، لضمان توافرها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين

وأوضح الوزير أن التعاون المستمر بين الوزارة والشركة القابضة يسهم في تحقيق التوازن بالسوق، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على الأسعار، بما ينعكس إيجابيًا على المستهلكين في جميع المحافظات كما أن الوزارة تتعاون مع الشركة القابضه للصناعات الغذائية والغرف التجارية والموردين وكبار التجار والشركات لضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع بجودة عالية، مع استمرار الرقابة المشددة لمنع أي استغلال من التجار

وشدد على أن معارض “أهلًا رمضان” ستنتشر في مختلف مراكز المدن لضمان وصول السلع إلى جميع المواطنين بأسعار مناسبة، مع التأكيد على استمرار ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية طوال فترة المعرض

وأوضحت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، انه يتم تشديد الرقابة باستمرار لضمان جودة المنتجات والالتزام بنسب التخفيض، مشيرةً إلى أن هذا المعرض يأتي ضمن سلسلة معارض سيتم افتتاحها في مختلف مراكز ومدن المحافظة لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مناسبة كما أن المعرض مستمر حتى نهاية رمضان، ويهدف إلى توفير احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مع التوسع في افتتاح منافذ جديدة خلال الفترة المقبلة



أسعار المعرض



معرض أهلا رمضان