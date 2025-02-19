اجتماع اللجنة التنسيقية لمشاركة جامعة حلوان فى مسابقة الأنشطة الطلابية

محمد صبحى

عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشرفة على مشاركة جامعة حلوان في مسابقة "أفضل جامعة في الأنشطة الطلابية" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار حرص الجامعة على تعزيز مكانتها وريادتها في مجال الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الأنشطة الطلابية تمثل ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب المتكاملة، مشيراً إلى أن جامعة حلوان تتميز بكلياتها الفريدة التي تُعد نواة للإبداع والابتكار في مختلف المجالات.

وأضاف قنديل أن الجامعة تسعى من خلال مشاركتها في هذه المسابقة إلى إبراز ما تتمتع به من إمكانات وقدرات في مجال الأنشطة الطلابية، مؤكداً أن الجامعة تضع نصب أعينها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للطلاب في كافة المجالات.

وكان الاجتماع تحت اشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، و هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور محمد سيد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل، مدير إدارة الاتحادات، إلى جانب فريق اللجنة التحضيرية للمسابقة بالكامل.

وتناول الاجتماع مناقشة آليات المشاركة في المسابقة واستعراض خطط العمل المقترحة، حيث تم التأكيد على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير العمل وتذليل أية عقبات قد تواجه فريق العمل، وذلك حرصاً على تحقيق المركز المتقدم الذي يليق بمكانة جامعة حلوان وتاريخها العريق.

الجدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية تعقد اجتماعاتها بصفة دورية منذ إطلاق المسابقة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لهذه المشاركة وحرصها على تحقيق نتائج مشرفة تؤكد ريادتها في مجال الأنشطة الطلابية.