CNN: إطلاق سراح أمريكى اعتقلته روسيا قبل أيام بتهمة تهريب المخدرات

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن روسيا قد أطلقت سراح الأمريكي كالوب بايرز، البالغ من العمر 28 عاما، والذى كان قد تم اعتقاله مؤخرا، بحسب ما قال مسئول رفيع المستوى بإدارة ترامب.

وتم القبض على بايرز فى مطار روسي قبل 10 أيام، وتم إطلاق سراحه قبل ساعات من المحادثات فى السعودية بين كبار المسئولين الأمريكيين والروس حول الحرب فى أوكرانيا.

واعتقل بايرز فى السابع من فبراير الجارى فى مطار فنوكوفو الروسى بعد أن قال مسئولو الجمارك أنهم عثروا على مربى مخلوط بالقنب فى أمتعته. ووفقا للتقارير الإعلامية، كان بايرز مسافرا من إسطنبول مع خطيبته الروسية التي تم اعتقالها أيضا.

وقالت السلطات إنه حاول تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد وتم احتجازه بتهم تهريب المخدرات، والتي يعاقب عليها بالسجن فترة تصل إلى 10 سنوات.

وتم الإفراج عن بايزر ويتواجد فى السفارة الأمريكية فى موسكو فى انتظار العودة إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكر موقع ميدوزا الروسى المستقل، مستشهدا بمنشور فيس بوك من قبل والديه.

وأكد مسئول أمريكى لوكالة أسوشيتدبرس أن بايزر قد تم إطلاق سراحه وتواجد فى السفارة منذ مساء الأحد.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف قد قال للصحفيين يوم الاثنين ردا على سؤال بشان بايرز إنه من المتوقع أن تناقش موسكو استعادة العلاقات الأمريكية الروسية بالكامل فى محادثات السعودية، اليوم الثلاثاء، لذا فإن أحداثا معينة يمكن رؤيتها فى إطار هذا السياق.