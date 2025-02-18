20 فبراير.. القومى للبحوث ينظم ندوة النمط الغذائي في رمضان وعلاقته بمؤشرات التغدية

محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث عن تنظيم قسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمطعم ندوة يوم الخميس المقبل 20 فبراير 2025، وذلك تحت عنوان: النمط الغذائي في رمضان وعلاقته بمؤشرات التغذية السليمة

ويشارك فى الندوة الدكتورة منال رمضان عميد معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية ، الدكتور أحمد عبد السلام وكيل معهد بحوث الصناعات الغذائية والتغذية الدكتورة، ماجدة سليمان محمد رئيس قسم التغذية وعلوم الأطعمة

وتتطرق الندوة إلى صوم رمضان وصحة الجهاز الهضمى، والتأثيرات المفيدة لصوم رمضان على الكبد الدهنى وصيام رمضان وأمراض القلب، ونمط غذائى صحى للرياضيين فى رمضان .

وتتناول الندوة تأثير صوم رمضان على ميكروبيوتا الأمعاء، وصوم رمضان وهرمونات الجسم والصيام وبعض التأثيرات الصحية الهامة على خلايا الجسم والتغذية لتحسين التركيز والحالة المزاجية فى رمضان.