يحرسها نهارا ويسرقها ليلا.. حارس وراء سرقة شقة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد الأشخاص لسرقة آثاث مسكنه بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة عين شمس من (سائق- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه وجود كسر بباب الشقة محل سكنه وسرقة (2 شفاط – شاشة تلفاز - إسطوانة بوتاجاز – 2 سخان – وحدة تكييف) من داخلها.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة "حارس العقار محل سكن المجنى عليه"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.