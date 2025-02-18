وفد من جامعة شينجيانج الصينية يزور مصر.. والتنمية محور المناقشات

كتبت رباب فتحى

زار وفد من جامعة شينجيانج الصينية مصر والتقى العديد من الباحثين والأكاديميين المصريين ووفد من جامعة الدول العربية.

ونظمت السفارة الصينية بالقاهرة مؤتمرًا صحفيا تحت عنوان "التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى شينجيانج الصينية" لتعريف الجمهور المصرى بمدى التنمية التى شهدتها المقاطعة فى السنوات الأخيرة.

وقال شينج جوانج شين مدير مكتب الدراسات الدولية العابرة للحدود فى شينجيانج إنه سعيد بزيارته لمصر واجتمعوا مع وفد من جامعة الدول العربية مضيفا أن التواجد فى القاهرة مهم لأنه التقى أشخاص ساهموا فى دفع العلاقات الثنائية بين البلدين ولمس مدى تطور العلاقات بين البلدين.

وقال أن الوفد الثقافى هدفه تعريف المصريين بمختلف اطيافه عن المقاطعة لافتا إلى أنها مقاطعة مهمة فى الصين تقع على مساحة أكثر من مليون و600 كيلو متر مربع مؤكدا أنها مقاطعة مهمة فى إطار مبادرة الحزام والطريق إذ تشتمل على 6 ممرات يمر منها العديد من التبادلات التجارية والاستراتيجية وتمر من خلالها التجارة ل8 دول حول العالم.

وتسارعت وتيرة التطور فى المقاطعة فى السنوات الأخيرة.

ومن جانبه، تحدث تورسون اباى، الاستاذ المشارك فى كلية الإعلام والنشر بجامعة شينجيانج عن سبل إنجاح المقاطعة وقال أن الدولة عكفت على تطويرها وتحويلها إلى منطقة صناعية تجارية وزراعية وسياحية مميزة.

وقال إن المقاطعة اعتمدت سياسة تشغيل نشطة لتعزيز التوظيف بين الأقليات العرقية والقضاء على الفقر ورفع مستوى المعيشة.

وقدم قصته مثالا على مدى التطور فى المقاطعة وشرح كيف كان مرتبه لا يتجاوز ال500 يوان وأصبح الآن أكثر من 10 آلاف يوان.

وأضاف أنه يشعر بالاطمئنان لأنه متأكد أن ابنه سيحصل على فرص دراسية جيدة وفرصة عمل تضمن له حياة طيبة.

وشرح كيف ازدهرت الأعمال فى المقاطعة حتى أن هناك رجل أعمال كان لديه مطعما واحدًا أصبح لديه 10 مطاعم أخرى فى العاصمة بكين.