وفاة سائق سيارة مستشار ومساعد محافظ جنوب سيناء متأثرا بإصابته فى الحادث

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شهدت مدينة سانت كاترين اليوم حادث بشع راح ضحيته 3 أشخاص، نتيجة تصادم سيارة نقل محملة بالرمال بسيارة تابعة لمحافظة جنوب سيناء.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكى تابعة لمحافظة جنوب سيناء، مما أدى إلى مصرع اللواء طلعت العنانى مستشار محافظ جنوب سيناء لمشروع التجلى الأعظم، واللواء عماد عبدالرحمن عنان، مستشار المحافظة للمتابعة، وإصابة السائق ابراهيم محمد رضوان ونقلة للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثامين إلى المستشفى، والسائق من أجل إسعافه.

وأشارت تحريات الأمن أن السيارة التى كانت تقل اللواءين كانت في طريقها إلى طريق مورجن لاند لاستقبال وزير الإسكان لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بسانت كاترين، وفي أثناء السير فوجئا بسيارة نقل ثقيل محملة بالرمال تصطدم بهما من الخلف، وتعالت سيارة المحافظة وأصبحت فوق السيارة ما أدى إلى انفجارها واشتعال النيران بها، ما أدى إلى وفاة اللواءين وإصابة سائق السيارة بإصابات خطيرة إلى أن توفى متأثرا بها.

وعلى الفور انتقل اللواء خيرى حسين السكرتير العام لجنوب سيناء، والدكتورة ايناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء إلى سانت كاترين، لمتابعة تداعيات الحادث، وقام وزير الإسكان بزيارة السائق المصاب فى الحادث، وتم عمل إنعاش رئوى للسائق ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ولحق باللواء طلعت العنانى، واللواء عماد عبدالرحمن، ليتم وضعهم الثلاثة فى ثلاجة مستشفى سانت كاترين تحت تصرف جهات التحقيق.



اللواء الراحل طلعت العنانى مستشار محافظ جنوب سيناء



اللواء عماد عبدالرحمن عنان



محمد على محمد رضوان السائق



