اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 07:48 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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وصول معدات إعادة الإعمار والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 07:17 م
وصول معدات إعادة الإعمار والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة معدات إعادة الإعمار ورفع الهدم والمنازل المتنقلة
أ ش أ

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وصلت معدات إعادة الإعمار ورفع الهدم والمنازل المتنقلة إلى قطاع غزة؛ تمهيدا للبدء في عملية إعادة الإعمار بالقطاع المدمر، نتيجة القصف الإسرائيلي خلال الحرب على غزة والتي استمرت 15 شهرا.


وكانت تلك المعدات الثقيلة قد شرعت - قبل ساعات، عبر ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء - في الدخول إلى القطاع، بعدما جرى تأجيل دخولها منذ يوم الخميس الماضي.


وصرح مصدر مسئول بميناء رفح البري بأن الجهود المصرية نجحت في إدخال المعدات الثقيلة لإعادة الإعمار في قطاع غزة؛ للمشاركة في توفير سبل الحياة والعيش بسلام.


وشملت المعدات: لوادر وجرافات وسيارات نقل وآخرى تحمل مساكن جاهزة "كرافانات إعاشة".







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معدات إعادة الإعمار

إعادة الإعمار في قطاع غزة

محافظة شمال سيناء

غزة

كرافانات إعاشة






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