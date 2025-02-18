وسط قلق أوروبي..صحف: واشنطن وموسكو تجريان محادثات إنهاء الحرب فى أوكرانيا

كتبت رباب فتحى

يجتمع مسئولون أمريكيون وروس في الرياض اليوم الثلاثاء لإجراء محادثات حول الحرب في أوكرانيا التي صدمت كييف وحلفاءها الأوروبيين الذين يخشون من أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب يريد تسوية النزاع بشروط فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن المحادثات في العاصمة السعودية الرياض تعد أول جهد رفيع المستوى للتوسط في إنهاء الحرب فى أوكرانيا منذ مراحله الأولى قبل ثلاث سنوات تقريبًا عندما انهارت المفاوضات.

ولكن هذه المرة، يبدو أن الولايات المتحدة قدمت على ما يبدو تنازلات كبيرة لبوتين قبل أن تبدأ المفاوضات - من خلال رفض تطلعات أوكرانيا للانضمام إلى الناتو واستعادة السيطرة على الأراضي التي تحتلها روسيا في الوقت الحالي.

وقال أندريه كوزيريف، وزير الخارجية الروسي السابق، إن هذه التنازلات من المرجح أن تشجع بوتين، الذي لم يبد أي مؤشر على تقديم تنازلات بشأن أهدافه المتمثلة في دحر توسع الناتو وتحويل أوكرانيا إلى دولة فاشلة.

وقال كوزيريف: "بالنسبة لبوتين، فإن الحرب الباردة وأهدافها لم تنتهِ أبدًا: تخريب الناتو، وتقسيم الولايات المتحدة وأوروبا، وإخضاع شرق أوروبا. بما أنه يحصل على مكافآت إقليمية واستراتيجية حتى قبل المحادثات، فإنه يتشجع على مناقشة المزيد من التنازلات التي يمكن أن يحصل عليها، مما يعزز شعار الكرملين القديم عن الغرب الديمقراطي الضعيف."

وأدى التحول الحاسم في الزخم الروسي، إلى جانب حرص ترامب على إنهاء الحرب بسرعة، إلى تشكيك المسئولين الغربيين فيما إذا كان الكرملين مهتمًا حقًا بأي اتفاق أقل من استسلام أوكرانيا واعتراف الغرب بمجال نفوذها.

وقال مسئول أمريكي كبير سابق: "إذا كان الاتفاق يتضمن منح أوكرانيا مرونة غير محدودة لتسليح نفسها ومواصلة التعاون الوثيق مع الغرب، فإن بوتين سيكون أكثر ترددًا في الموافقة على شيء من هذا القبيل."

وقد أوفد بوتين مستشاره للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرجي لافروف إلى المحادثات مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز وستيف ويتكوف مبعوث ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط.

كما يسافر كيريل ديمترييف، وهو رئيس صندوق الثروة السيادية الروسي الذي ساعد في التوسط في عملية تبادل الأسرى مع ويتكوف الأسبوع الماضي، إلى المملكة العربية السعودية لحضور المحادثات.

وقال أندريه كوليسنيكوف، وهو عالم سياسي مقيم في موسكو: "إن نهج روسيا هو نهج صانعي الصفقات وليس صانعي السلام. سيكون بوتين أكثر من سعيد بتقسيم العالم ومناطق النفوذ مع ترامب. فالستار الحديدي الجديد والحرب الباردة سيساعدانه على إبقاء الشعب الروسي في حالة من الترقب دون حرب ساخنة."

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برفض أي اتفاق تفرضه الولايات المتحدة وروسيا، قائلاً "لا يمكننا الاعتراف بأي اتفاقات حولنا من دوننا."

قالت إيكاترينا شولمان، الباحثة غير المقيمة في مركز كارنيجي روسيا أوراسيا في برلين، إن رغبة بوتين في كتابة قواعد نظام أمني جديد قوية لدرجة أنه قد يتراجع عن بعض مطالبه لأوكرانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تخلت عن مطلبها الغامض بـ"نزع السلاح" من أوكرانيا خلال المحادثات في الأسابيع الأولى للحرب، على الرغم من أن بوتين أعاد هذا المطلب عند تحديد شروطه الأخيرة لوقف إطلاق النار في يونيو من العام الماضي.

وقال شولمان: "لقد قال عدة مرات إن الحرب ليست من أجل أوكرانيا، بل من أجل السيادة الوجودية في نظر الغرب."

في مؤتمر الأمن الذي عقد في ميونيخ في نهاية الأسبوع الماضي، أبدى دبلوماسيون أوروبيون امتعاضهم من السرعة التي تتحرك بها إدارة ترامب للوصول إلى المحادثات مع بوتين - واحتمال أن يكون لدى الرئيس الروسي كل النفوذ تقريبًا.

وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن المشكلة تكمن في أن خطة بوتين الأولى هي "الاستمرار في القتال" بدلاً من محادثات السلام، مضيفا "نحن نعلم أن ترامب يريد وقف القتل، فهو يقول ذلك باستمرار. لكن بوتين سعيد بالعودة إلى الحرب إذا لم يحصل على ما يريد، ويمكنه الاستمرار في إطالة أمدها."

ولم يعلق بوتين علناً على المحادثات، لكنه أخبر ترامب الأسبوع الماضي أن روسيا تريد "تسوية أسباب النزاع."

وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن ذلك "يعني أنه يفكر في: مسرح أوروبا الشرقية بأكمله، والقواعد الأمريكية، والقوات الأمريكية. حتى الأتراك قلقون بشأن ما يمكن أن يتفق عليه الأمريكيون بشأن مستقبل الناتو."