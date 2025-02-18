وزير التعليم يزور مدرسة "تاما" فى اليابان والطلاب يستقبلونه بالجلابية.. صور

محمود طه حسين

ترسيخا للثقافة التاريخية بين البلدين مصر واليابان، استقبل طلاب مدرسة "تاما الابتدائية" بمدينة تاما اليابانية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال زيارته للمدرسة استقبالًا رسميًا مميزًا، وتم غناء وعزف النشيد الوطني المصري، وارتداء أزياء من الطراز المصرى، وهو ما يعكس التقدير الكبير للعلاقات بين البلدين.

وتفقد الوزير محمد عبد اللطيف فصول المدرسة، كما تابع تطبيق أنشطة التوكاتسو داخل المدرسة، والتي تهدف إلى تنمية شخصية الطلاب وتعزيز مهاراتهم الحياتية، مشيدًا بالمستوى المتقدم لهذه الأنشطة، كما أجرى الوزير حوارًا مع الطلاب اليابانيين بالمدرسة، حول معرفتهم بالثقافة المصرية، والمواد المفضلة إليهم، وعن حبهم للتعلم، وممارسة دور القيادة.

وأشار الوزير إلى أن الطلاب اليابانيين لديهم معرفة واسعة عن مصر وثقافتها، ما يعكس نجاح برامج التبادل الثقافي بين البلدين.

كما تضمنت الجولة زيارة حضانة ومدرسة "أودا غاكين" لمرحلة رياض الاطفال وكان فى استقباله، إيشيزاكا تسونيكو، مديرة "حضانة ومدرسة أودا غاكين"، والتي تعد نموذجًا للتعاون بين وزارتي التعليم والصحة في اليابان، حيث تقدم خدمات متكاملة للأطفال تشمل الرعاية الصحية، وتقديم الوجبات، والتعليم من خلال اللعب.

وزير التعليم يحمل علم مصر بمدرسة تاما باليابان

وزير التعليم مع طلاب مدرسة تاما