وزير التعليم العالي: نحرص على نقل التكنولوجيا والمعرفة وتحسين بيئة العمل

ماجد تمراز

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة، وهي السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على 4 نقاط، وهي إتاحة المواهب والتركيز على نقل التكنولوجيا والمعرفة وإتاحة التمويل وتحسين بيئة العمل.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "هذه سياسات فرعية خرجت من السياسات الخمسة الأساسية لمنظومة الابتكار بسياسة الابتكار التي تم إطلاقها".

وتابع: "سياسة الابتكار الوطنية التي أطلقتها الوزارة أمس، كان بها ممثلين من وزارات مختلفة ومن رجال الصناعة".

وقال: "السياسات الخمسة الأساسية لهذه الاستراتيجية تندرج تحتها برامج ومبادرات، أولها تطوير القدرات الابتكارية بمؤسسات التعليم والبحث العلمي وتعزيز الدول التنموي للجامعات والمراكز البحثية، تأكيد دور الجامعات في دعم الاقتصاد الوطني، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار".

وأضاف: "نكتشف الآن من خلال بعض البرامج والمبادرات المواهب التي نقوم برعايتها وفي الوقت نفسه ننقل التكولوجيا والمعرفة ونتيح التمويل ونفر بيئة عمل مناسبة".

وقال: "أطلقنا المبادرة الأولى ضمن منظومة مبادرات لتعزيز السياسات المطلوبة في الابتكار المستدام، وهو ما يتيح ضمان استمرار عملية متواصلة دون التأثير على القدرات المتاحة".