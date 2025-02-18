وزير الأوقاف يعلن ملامح الخطة الأولية لشهر رمضان

كتب لؤى على

قال الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الاوقاف ، إن من ملامح خطة الوزارة لشهر رمضان برامج دعوية وقرآنية لـ شهر رمضان 1446هـ، متضمنة العديد من الفعاليات التي تجمع بين الأنشطة القرآنية والدعوية، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم والقطاع الديني بالوزارة، وبالتعاون مع الأزهر الشريف وعدد من الجهات المعنية.

واضاف خلال كلمته اليوم بلقاء عدد من الصحفيين ، الحسين -رضي الله عنه- بمشاركة نخبة من القراء، إذ يقرأ الشيخ أحمد أحمد نعينع يوم الجمعة من كل أسبوع، والشيخ عبد الناصر حرك يوم السبت، والشيخ أحمد تميم المراغي يوم الأحد، والشيخ أحمد عوض أبو فيوض يوم الاثنين، والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني يوم الثلاثاء، والشيخ عبد الفتاح الطاروطي يوم الأربعاء، والشيخ طه النعماني يوم الخميس، فيما يؤدي أئمة المسجد صلاة العشاء وركعتي الشفع وركعة الوتر يوميًّا طوال الشهر الكريم.

كما تطلق الوزارة -أيضًا- برنامج صلاة التهجد بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- وفق رواية قالون بقصر المنفصل مع صلة ميم الجمع، بمشاركة القراء الشيخ محمود علي حسن، والشيخ عبد المطلب البودي، والشيخ محمود عبد الباسط الحسيني.

كما تنظم الوزارة برنامج الابتهالات بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، بمشاركة المبتهلين عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، وأحمد تميم المراغي يوم الأحد، وبلال مختار يوم الاثنين، وأحمد مقلد يوم الثلاثاء، ويسري معتوق يوم الأربعاء، ومحمد حسن الصعيدي يوم الخميس، ومحمد عبد الرؤوف السوهاجي يوم الجمعة.

وتخصص الوزارة برنامجًا لتلاوات بعد صلاة العصر بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه-، بمشاركة القارئ عبد اللطيف العزب وهدان يوم السبت، وأحمد تميم المراغي يوم الأحد، وعبد المطلب البودي يوم الاثنين، وشريف عامر يوم الثلاثاء، وعيد هنداوي يوم الأربعاء، ومحمد حسن الصعيدي يوم الخميس، وأيمن منصور يوم الجمعة.

كما تطلق الوزارة برنامج صلاة التراويح بالمديريات الإقليمية في عدد من المساجد كبرى، منها مسجد أبو بكر الصديق بالإسماعيلية، ومسجد البحر بدمياط، ومسجد الفتح بالزقازيق، ومسجد الأحمدي بطنطا، ومسجد سيدي إبراهيم الدسوقي بدسوق، ومسجد سيدي طلحة بكفر الشيخ، بمشاركة نخبة من القراء.

ثانيًا: الأنشطة الدعوية

تنطلق الملتقيات الفكرية الرئيسة يوميًّا بعد صلاة العشاء بمسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- للأئمة، وبعد صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة -رضي الله عنها- أو مسجد السيدة زينب -رضي الله عنه- للواعظات، بإشراف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والقطاع الديني بالوزارة.

كما تنظم الوزارة الملتقيات الفكرية في المديريات بمشاركة الأئمة والواعظات، إذ يعقد ٢٧ ملتقى فكريًّا بعد صلاة العشاء و٢١ ملتقى بعد صلاة الظهر بمختلف المحافظات، كما تطلق مجالس الإقراء في ٦٢ مسجدًا أسبوعيًّا عقب صلاة العصر لقراءة كتاب "الروض الأنف في شرح السيرة النبوية".

وتفعل الوزارة البرنامج التثقيفي للطفل يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر في ٢١٤٦٧ مسجدًا، كما تطلق المنبر الثابت يومي الاثنين والأربعاء في ١٣٢٠ مسجدًا عقب صلاة العصر، وتنظم ندوة "عقيدتي" في كل يوم أربعاء بالمساجد الكبرى بالقاهرة والجيزة والقليوبية.

كما تقيم الوزارة ندوات مجالس العلم والذكر في يوم الخميس من كل أسبوع في ٣٠٠٦ مساجد عقب صلاة العصر، وتطلق القوافل المشتركة بين الأوقاف والأزهر في يوم الجمعة في ٢٠ مسجدًا أسبوعيًّا بمشاركة خمسة وعاظ من الأزهر وخمسة أئمة من الأوقاف في كل مديرية.

وتخصص الوزارة قوافل للواعظات في عشرة مساجد أسبوعيًّا، وتنظم دروسهن الدعوية في ١٦٦٠ مسجدًا أسبوعيًّا، إضافة إلى ندوات الصحة الإنجابية التي تعقد بالتنسيق مع وزارة الصحة، وندوات القصور الثقافية بالتعاون مع وزارة الثقافة، وندوات التربية والتعليم في المدارس، وندوات وزارة التعليم العالي في الجامعات.

وتعزز الوزارة الدروس المنهجية للأئمة في ٤٠٠٠ مسجد يوميًّا بعد صلاة العصر، وللواعظات في ٣٦٠ مسجدًا أسبوعيًّا، كما تنظم صالون "حدوتة رمضانية" يوميًّا بالحديقة الثقافية للأطفال بالقاهرة.

وتطلق الوزارة درس العصر للأئمة يوميًّا في جميع المساجد، ودرس السهرة عقب صلاة التراويح، وخاطرة التراويح في جميع المساجد، لتقديم محتوى دعوي ثري يعزز الفهم الصحيح للدين ويسهم في نشر القيم الإسلامية السمحة.



ثالثًا: نشاط المركز الإعلامي في شهر رمضان

في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الوعي الديني، ينفذ المركز الإعلامي مجموعة متميزة من الأنشطة الدعوية والإعلامية في خلال شهر رمضان، تشمل ما يلي:

١- إنتاج مجموعة من البرامج الدعوية الهادفة:

يقدم نخبة من الأئمة والواعظات وقيادات الوزارة عددًا من البرامج التوعوية التي تهدف إلى تعميق الفهم الصحيح للدين، ومن أبرزها:

- برنامج "أخلاق الصائمين" – عدد الحلقات ٣٠ حلقة.

- برنامج "لطائف قرآنية" – عدد الحلقات: ٣٠ حلقة.

- برنامج "رمضان يغيرك" – عدد الحلقات: ١٠ حلقات.

- مسابقة "مع القرآن في رمضان" بجوائز قيمتها ١٨٠ ألف جنيه – عدد الحلقات: ٣٠ حلقة.

- برنامج "تلاوات"، والذي يضم تلاوات قرآنية متميزة بأصوات نخبة من أئمة وزارة الأوقاف.

٢- التعاون الإعلامي مع المؤسسات الوطنية:

تعزز الوزارة تعاونها مع الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة من خلال:

- توفير نخبة من الأئمة والواعظات للمشاركة في البرامج التلفزيونية والإذاعية.

- تخصيص عدد من المساجد لتسجيل برامج دعوية تبث عبر القنوات والمواقع الإلكترونية.

- إعداد ونشر مقالات توعوية في الصحف والمجلات الورقية والمواقع الإخبارية، بما يسهم في نشر رسالة الوسطية والاعتدال.