اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:13 ص
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وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 11:01 ص
وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف اعراض مرحلة ما بعد سن الانجاب
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تتمثل فى :-

- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

- نوبات من الإحساس بالسخونة فى الرأس والجسد

- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلى الغزير

- هشاشة العظام

- جفاف في المهبل

- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية

اعراض ما بعد سن الانجاب
اعراض مرحلة ما بعد سن الانجاب


 







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الصحة

الفحوص الطبية

اضطرابات الهضم

هشاشة العظام



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