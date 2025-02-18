وزارة الصحة توضح أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب.. انفوجراف

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب انقطاع الطمث والتى تتمثل فى :-

- تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

- نوبات من الإحساس بالسخونة فى الرأس والجسد

- الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلى الغزير

- هشاشة العظام

- جفاف في المهبل

- التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

- الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

- زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وتابعت وزارة الصحة والسكان : تختلف الأعراض من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية



اعراض مرحلة ما بعد سن الانجاب



