اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 08:33 م
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وزارة الأوقاف: إيفاد 10 أئمة وقراء لأمريكا ودول أخرى لإحياء ليالى رمضان

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 06:53 م
وزارة الأوقاف: إيفاد 10 أئمة وقراء لأمريكا ودول أخرى لإحياء ليالى رمضان الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، إيفاد عدد من الأئمة والقراء إلى عدة دول حول العالم؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك لعام 1446هـ / 2025م، وذلك على النحو التالى:

١. الشيخ نور الدين محمد عبد الوارث – مسجد الهداية، ستامفورد، أمريكا.

٢. الشيخ عبد الله عمر عبد القادر البلتاجي – الجمعية الإسلامية، كيب كود، ماساتشوستس، أمريكا.

٣. الشيخ محمد وحيد محمود مرداش – المركز الإسلامي، ميلفيل، نيويورك، أمريكا.

٤. الشيخ إبراهيم جمال إبراهيم سليمان – مركز السلام الإسلامي، فرجينيا، أمريكا.

٥. الشيخ خالد إبراهيم محمد إبراهيم – مركز الهجرة، مونتريال، كندا.

٦. الشيخ أحمد إسماعيل السيد أحمد منصور – مسجد التوبة، أوسلو، النرويج.

٧. الشيخ محمد السيد إبراهيم نصار – مركز الفجر الثقافي التعليمي، النمسا.

٨. الشيخ السيد محمد صبحي حبلص – مسجد البيت الإسلامي الأسترالي، سيدني، أستراليا.

٩. الشيخ أحمد نور الدين محمد عبد الجليل – مسجد الرحمة، فيلوربان، فرنسا.

١٠. الشيخ محمد إسماعيل نور الدين عطية – مسجد تشيبينتس، سمولان، بلغاريا.

والوزارة ترجو لهم ولزملائهم التوفيق والسداد فى أداء رسالتهم الدعوية.







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الازهر الشريف

وزارة الاوقاف

الاوقاف



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