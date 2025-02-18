اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 فبراير 2025 03:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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واشنطن تطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام دائم فى أوكرانيا

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:41 م
واشنطن تطالب بضمانات أمنية قوية لتحقيق سلام دائم فى أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
واشنطن (أ ش أ)

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أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولى أنه من غير الواقعى إعادة حدود أوكرانيا إلى ما كانت عليه قبل عام 2014 ، وذلك فى إشارة إلى الاراضى الاوكرانية التى احتلتها روسيا منذ ذلك العام.

وقال مستشار الشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون كيلي، حسبما أوردته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، :" إن روسيا ستتكبد تكاليف أكبر وأكثر تصاعدا على اقتصادها، فضلا عن الخسائر في ساحة القتال إذا رفضت مفاوضات إنهاء الحرب".

وأضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن موقفها ثابت في دعم استقلال وسيادة أوكرانيا على كامل أراضيها، ولكن من المستحيل عودة أوكرانيا إلى حدود ما قبل عام 2014 .

وأوضح كيلي أن ملاحقة هذا الهدف الوهمي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب والتسبب بمزيد من المعاناة، مشددا على ضرورة أن يشمل السلام الدائم لأوكرانيا ضمانات أمنية قوية لضمان عدم اندلاع الحرب مرة أخرى.
 







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