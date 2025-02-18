واشنطن تتفق مع موسكو استعادة العلاقات الدبلوماسية وموظفي السفارات

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قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن اتفقت مع الجانب الروسي خلال المحادثات التي أجريت بين الجانبين في الرياض على استعادة الموظفين في سفارتيهما في واشنطن وموسكو، وتشكيل فريق رفيع المستوى لدعم محادثات السلام بشأن أوكرانيا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



وأضاف روبيو - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) - أن الإجراءات التي اتخذت على مدى السنوات الماضية قللت من قدرة البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين على العمل، موضحًا أنه ستكون هناك حاجة لوجود بعثات دبلوماسية حيوية يمكنها العمل بشكل طبيعي.



ويأتي ذلك عقب اجتماع كبار الدبلوماسيين من روسيا والولايات المتحدة اليوم في السعودية؛ لمناقشة تحسين العلاقات والتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهي محادثات قالت (أسوشيتيد برس) إنها تعكس تغييرًا كبيرًا وسريعًا في السياسة الخارجية الأمريكية في ظل حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.