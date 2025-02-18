واشنطن: المباحثات الأمريكية الروسية فى الرياض تحدد سبل إنهاء حرب أوكرانيا

واشنطن (أ ش أ)

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامى بروس، أن المباحثات المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، بين مسؤولين أمريكيين وروس فى العاصمة السعودية الرياض تهدف إلى تحديد السبل الممكنة لإنهاء الحرب الروسية فى أوكرانيا.

وقالت بروس، حسبما أوردت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية : "إن الاجتماع الذي سيضم وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الأمريكي الخاص بالشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، هو خطوة لتحديد ما إذا كان الروس جادين بشأن المحادثات المتعلقة بالسلام".

كان مبعوث إدارة ترامب لروسيا وأوكرانيا، كيث كيلوغ قد أكد، السبت الماضي، أنه يتعين على موسكو تقديم تنازلات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الأوروبيين لن يجلسوا على طاولة المفاوضات عندما يحاولون التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا.