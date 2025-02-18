هيئة البث الإسرائيلية: استلام جثث 5 محتجزين بقطاع غزة الخميس المقبل

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ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن الجيش سوف يتسلم، يوم الخميس المقبل، رفات خمس جثث لمحتجزين لدى حركة "حماس" في قطاع غزة.



وأشارت هيئة البث الإسرائيلية، الاثنين، إلى أن الجيش بدأ الاستعدادات لتسلُّم الجثث؛ حيث ستسلِّم "حماس" أسماء المحتجزين صباح /الخميس/ أولًا؛ وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، ستنتظر سيارات الإسعاف التابعة للجيش الإسرائيلي في نقطة الالتقاء، ومن هناك سيتم نقل الجثث مُباشرة إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي للتعرُّف عليها.



وأضافت أنه سيتم يوم /السبت/ تنفيذ الدفعة السابعة من إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين الذين يُفترض أنهم على قيد الحياة.

وكان من المقرر نقل الجثث في اليوم الثالث والثلاثين من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار بغزة.



وفي مُقابل الإفراج عن الجثث، ستُفرِج إسرائيل عن جميع النساء والذين تقل أعمارهم عن 19 عامًا والمعتقلين من قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

يُذكر أنه تم الإعلان، يوم /الأربعاء/ الموافق 15 يناير 2025م، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام يُنفَّذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم /الأحد/ الموافق 19 يناير 2025م.



ويتم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يومًا منذ بدء سريان الاتفاق؛ انسحاب وإعادة تموضع القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين من المحتجزين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.



وتتضمن المرحلة الأولى أيضا تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعَّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.