هولندا: وفاة المفوض الأوروبى الأسبق فريتس بولكشتاين

أمستردام (أ ش أ)

توفى المفوض الأوروبى الأسبق وزعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الهولندى فريتس بولكشتاين عن عمر ناهز 91 عاما، فى لارين، حيث كان يقيم منذ عام 2022، وذلك بعد معاناة مع المرض. حسبما أعلنت أسرته لقناة أن أو أس الهولندية العامة .

وكان فريتس بولكشتاين زعيما لحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية ورئيسا لمجموعة الحزب في مجلس النواب بالبرلمان الهولندي بين عامي 1990 و1998، مما أعطى الحزب اتجاها قويا للغاية.

وخلال الفترة بين عامي 1990 و1994، كان فريتس بولكشتاين زعيما للمعارضة فى مواجهة حكومة لوبيرس الثالث ذات التوجه اليساري الوسطي.

وفي عام 1994 شارك في تشكيل أول ائتلاف أرجواني مع حزب العمل وحزب D66. من عام 1999 إلى عام 2004، كان فريتس بولكشتاين مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية. وقد أطلق اسمه على الإجراء الذي جعل المدفوعات عبر الحدود داخل منطقة اليورو أبسط وأرخص، وهو توجيه بولكشتاين.

