ممثل كوميدى بين 82 متقدما لوظيفة المدير التنفيذى لأكبر صندوق سيادى فى العالم

أوسلو (أ ش أ)

تقدم 82 شخصًا لشغل منصب المدير التنفيذى لصندوق الثروة السيادى النرويجى، أكبر صندوق سيادى فى العالم، وكان من بين المتقدمين ممثل كوميدى- لم يفصح عن اسمه - بالإضافة إلى شخصيات بارزة مثل نيكولاى تانجن المدير التنفيذى الحالى، وفق ما أعلنه البنك المركزى النرويجي اليوم الثلاثاء.

وذكر موقع (يو إس نيوز) الإخباري الأمريكي الشهير، أن تانجن البالغ من العمر 58 عامًا، أصبح مديرًا للصندوق في سبتمبر 2020 لمدة خمس سنوات ويمكن تجديدها مرة واحدة وكان قد قال العام الماضي إنه سيسعى للحصول على فترة جديدة لأنه يشعر أن مهمته لم تنته بعد.

كما شملت طلبات المتقدمين نقلا عن بيان الصندوق نائب وزير المالية النرويجى السابق إيرلند جريمستاد، بالإضافة إلى رئيس منظمة جرينبيس النرويجية لحماية البيئة فريدي بليم.

وكان من بين المتقدمين أيضًا عدد من المراهقين وبعض المرشحين الذين لا يشغلون وظائف حالياً.

ويعتبر صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار، أكبر صندوق سيادي في العالم؛ ويستثمر عائدات النفط والغاز النرويجية في السندات الأجنبية والأسهم والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة.

أُنشئ الصندوق عام 1996 ليكون وعاء ادخاريا لأوقات الأزمات، ويملك نحو 1.5% من جميع الأسهم المدرجة على مستوى العالم، وقد نما حجمه ليقارب أربعة أمثال الناتج المحلي الإجمالي السنوي للنرويج، وهو ما يتجاوز بكثير التوقعات الأصلية.