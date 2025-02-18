مساعد وزير الخارجية يؤكد دور مصر الثابت في رفض التهجير ودعم الفلسطينيين في غزة

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أكد مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية السفير خالد البقلي الدور المصري الثابت في رفض التهجير ودعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.



وقال البقلي - خلال لقائه وفد البرلمان الأوروربي من مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين برئاسة النائبة "إيراتكس جارسيا"، خلال زيارتهم إلى مصر - إن 70% من المساعدات التي تمر عبر معبر رفح تأتي من المجتمع المدني المصري.



وأوضح أهمية احترام قواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان وتطبيق ذات المعايير في التعامل مع المشكلات والنزاعات الدولية، مرحبًا بوفد البرلمان الأوروبي .. مؤكدًا أهمية استمرار قنوات التواصل بين الجانبين المصري والأوروبي؛ لتكثيف مسارات التعاون المشترك.



ولفت إلى جهود مصر في موضوعات حقوق الإنسان اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مستعرضًا أهم الخطوات التنفيذية لهذه المحاور.



من جانبه..أشار نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر السفير الدكتور وائل بدوي إلى الأعباء التي تتحملها مصر جراء استضافة ما يزيد على 10 ملايين مهاجر ولاجئ؛ نتيجة للاضطرابات التي تشهدها المنطقة، كما عرض الخدمات التي تقدمها مصر لهؤلاء الضيوف أسوة بالمواطنين المصريين رغم الضغوط الاقتصادية.



وأكد أهمية تفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية ومبدأ التضامن؛ دعمًا لجهود مصر لاستدامة الخدمات المقدمة للمهاجرين، وعرض المقاربة الشاملة للتعامل مع ملف الهجرة مع التركيز بصفة خاصة على البعد التنموي ودعم تنقل المهارات.



من جانبهم..أعرب أعضاء وفد البرلمان الأوروبي عن تقديرهم لدور مصر بشأن تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في غزة، والضغوط التي تتحملها مصر في هذا الصدد، مؤكدين اقتناعهم بضرورة احترام القانون الدولي وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.



وأشادوا بما تقدمه مصر من خدمات لدمج المهاجرين واللاجئين رغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، مؤكدين أهمية مواصلة التعاون مع مصر في إطار دعم برامج تنقل المهارات وبما يخدم جهود التنمية في مصر ودول الاتحاد الأوروبي.



وعقب اللقاء، قام وفد البرلمان الأوروبي بزيارة معبر رفح ومستشفى العريش، وتفقد عددًا من المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى، فضلاً عن زيارة مستودع لتخزين مواد الإغاثة الموجهة للمتضررين في غزة.