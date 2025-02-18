مرصد الأزهر يستعرض الجوانب التاريخية لمخططات تهجير الفلسطينيين

كتب لؤى على

سلط مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الضوء على الأبعاد التاريخية لمخططات تهجير الفلسطينيين، محذرًا من إعادة إحياء مشاريع قديمة تسعى إلى تصفية الوجود الفلسطيني في قطاع غزة.

ويستعيد المرصد في هذا السياق وثائق تاريخية كشفت عنها الأرشيفات البريطانية، والتى أكدت وجود خطط صهيونية وضعت قبل خمسة عقود بهدف تهجير آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة إلى شمال سيناء. وتشير هذه الوثائق إلى أن هذه المخططات تعود إلى ما بعد الاحتلال الصهيوني للقطاع عام 1967م، حيث رصدت السفارة البريطانية في تل أبيب عمليات تهجير قسري للفلسطينيين باتجاه العريش، وسط تواطؤ دولي تمثل في صمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على تلك الانتهاكات.

ويؤكد مرصد الأزهر أن هذه السياسات ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى فترات تاريخية سابقة شهدت محاولات متكررة لفرض واقع جديد على الفلسطينيين عبر التهجير القسري والتوطين القسري في أماكن أخرى. ورغم المحاولات المستمرة لإحياء هذه المشاريع، فإن الفلسطينيين قد أفشلوا هذه المخططات على مدار العقود الماضية، بتمسكهم بأرضهم وحقوقهم المشروعة.

وفى هذا الصدد، يشدد الأزهر الشريف على موقفه الرافض لأي مساعٍ لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة التصدي لهذه المؤامرات بكل السبل الممكنة. كما يثمن المرصد الجهود المصرية الثابتة في حماية الحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه، سواء من خلال المواقف الدبلوماسية أو المساعدات الإنسانية.

ويحذر المرصد من محاولات إعادة إنتاج هذه المخططات في العصر الحالي التي لن تُقابل إلا بمزيد من الصمود والمقاومة من قبل الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية العادلة، والوقوف في وجه السياسات التي تنتهك حقوق الشعوب في أوطانها.