مجموعة السبع تدرس خفض سقف أسعار النفط الروسي

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تدرس مجموعة الدول السبع الكبرى، بشكل جماعي، خفض أو تعديل سقف أسعار النفط على النفط الروسي في محاولة لتقليص عائدات موسكو مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

ويظهر مسودة بيان نشرت وكالة "بلومبرج نيوز" مقتطفات منها، أن دول مجموعة الدول السبع الكبرى قد تكلف وزراء ماليتها بإعادة رسم سقف الأسعار بشكل جماعي - المحدد حاليًا عند 60 دولارًا للبرميل للنفط الخام - والذي تم تقديمه للحد من وصول الكرملين إلى البترودولارات.

ومن المنتظر أن تكون هذه الخطوة جزءًا من الجهود المبذولة لرفع تكاليف الحرب في أوكرانيا لروسيا "لتحفيزها على التفاوض على سلام ذي معنى"، وفقا لشبكة "بلومبرج".

وليس من الواضح في هذه المرحلة مدى دعم جميع دول مجموعة الدول السبع الكبرى للوثيقة في هيئتها الحالية، ومن المرجح أن يتم مراجعتها مع استمرار الدبلوماسيين في التفاوض على النص.

وأرسلت الولايات المتحدة، "موجات صدمة" عبر العواصم الغربية عندما أعلنت انفتاحها - الأسبوع الماضي - على التحدث إلى موسكو مباشرة لإنهاء الحرب. وردًا على ذلك، اجتمع بعض قادة الاتحاد الأوروبي في باريس يوم أمس الاثنين لمناقشة نهج مشترك للمفاوضات، خوفًا من الاستبعاد.

وتعرض سقف سعر النفط لانتقادات شديدة عندما تم نشره لأول مرة - في ديسمبر 2022 - لأنه من السهل جدًا على روسيا الالتفاف حوله ومصمم بشكل أساسي للحفاظ على تدفق النفط والوقود في البلاد.

وتغير هذا التصور - في 10 يناير - عندما عاقبت إدارة بايدن السابقة 161 ناقلة، واثنين من كبار منتجي النفط الروسيين، والعديد من التجار وشركة تأمين رئيسية لناقلات البلاد.

وتحدث وزير الخزانة الأمريكي الجديد سكوت بيسنت، عن تكثيف الإجراءات إذا اعتقدت واشنطن أن القيام بذلك يمكن أن يساعد في تسريع حل حرب أوكرانيا.

وتهدف مجموعة الدول السبع إلى إصدار البيان في 24 فبراير، الذكرى السنوية الثالثة للحرب الروسية على أوكرانيا.