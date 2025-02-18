متحدث الزراعة: لدينا 400 منفذ متوفر فيها المنتجات الغذائية الموجودة في الشوادر

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن لديهم مجموعة كبيرة من المنافذ التي تتيح السلع للمواطنين تقارب 400 منفذ على مستوى الجمهورية وموجود فيها كل السلع المتوفرة في الشوادر، موضحا أن لديهم منافذ ثابتة وأخرى متنقلة لخدمة المصريين.

وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الاعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على قناة الحياة، أنه يتم تنفيذ 14 شادر حتى الان طبق توجيهات وزير الزراعة بتكثيف المعروض ضمن معارض "أهلا رمضان" بكميات أكبر ووفرة أكبر، لافتا إلى أن وزير الزراعة وجه بأن يكون هناك تنسيق مع مختلف الجهات وتناغم كامل بالذات في موضوع الشوادر.

وتابع: "حريصين يكون في تنوع وكل الوزارات بتكمل بعض والهدف الأساسي توفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية ونستغل الجهود لضخ كميات كبيرة وبالتالي في اتاحة مستمرة للسلع الغذائية وسط رقابة وفي تكامل مستمر مع كل أجهزة الدولة".

