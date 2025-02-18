اليوم السابع
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ماذا وجدت الداخلية فى منزل محمد محسوب خط ساحل سليم؟ انفوجراف

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 02:23 م
ماذا وجدت الداخلية فى منزل محمد محسوب خط ساحل سليم؟ انفوجراف إنفو جراف
كتب: محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من القبض على خط ساحل سليم بمحافظة أسيوط وتم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة غير التقليدية.

المضبوطات التي تم العثور عليها:

- كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة – وعدد كبير من الأسلحة النارية

- تحفظت الداخلية على "أر بى جى – 2 جرينوف – 73 بنادق آلية - رشاش متعدد- 11 بندقية خرطوش – 62 فرد محلى " – 8 قنابل f1 – عدد كبير من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة

- تحفظت الداخلية على اسطوانات بوتاجاز استخدمها لتفجيرها امام الشرطة

- دشم وحصون لمقاومة الداخلية حال اقتحام منزله

- هواتف محمولة وادوات استخدمها لبث فيديوهات على السوشيال ميديا.

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