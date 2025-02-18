"لا ملوك فى يوم الرؤساء"..احتجاجات فى مدن أمريكا ضد ترامب وإيلون ماسك

كتبت ريم عبد الحميد

تحدى المئات من الأمريكيين الأجواء شديدة البرودة ونزلوا إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لسياسة الرئيس دونالد ترامب وهتفوا "لا ملوك فى يوم الرؤساء" فى عدة مدن، وحاولوا دخول المجلس التشريعى فى ولاية أريزونا لمعارضة مشروع قانون يعزز ملاحقة المهاجرين على الصيد الفيدرالي.

وبحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فقد شارك مئات المتظاهرين فى فلوريدا وكاليفورنيا فى احتجاجات "ليس يوم رؤسائى" وتم تنظيم حركة "لا ملوك" من قبل حركة 50501 التي تهدف إلى معارضة سياسات ترامب فى الولايات الخمسين، وتعد الموجة الثانية من حركة احتجاجات فى أمريكا فى غضون أسبوعين.



احتجاجات

كانت الاحتجاجات السابقة فى يوم الخامس من فبراير، وشهدت مسيرات فى عدة مدن أدانت ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك.

فى مدينة بوسطن، شارك ما يقرب من ألف محتج فى مسيرة من المجلس التشريعى إلى مجلس المدينة برغم درجات الحرارة تحت الصفر ووجود رياح قوية.

وهتف المحتجون " إيلون ماسك يجب ان يرحل، وحملوا لافتات "هذا انقلاب"، "الجبناء يخضعون لترامب" والوطنيون ينهضون. وتزامنت هذه الاحتجاجات مع عطلة يوم الرؤساء، الذى تحتفل فيه الولايات المتحدة فى الاثنين الثالث من شهر فبراير كل عام.



احتجاجات

وفي العاصمة واشنطن، تجمع آلاف المتظاهرين، بعضهم حمل أعلامًا أمريكية كبيرة، أمام نصب لنكولن التذكاري.

وهتف المتظاهرون ضجة ضد تجاوزات وكالة الكفاءة الحكومية التي يقودها إيلون ماسك بصلاحيات مخصصة عادة للسلطة التشريعية، بما في ذلك منع المدفوعات الفيدرالية الصادرة ومحاولة إغلاق وكالات فيدرالية بأكملها، فى الوقت، بينما ولم يتحرك فيه مجلسا النواب والشيوخ الخاضعين لسيطرة الجمهوريين.



احتجاجات

وفى حين كانت المظاهرات فى واشنطن الأكبر، تجمع حشد فى ميدان يونيون بنيويورك، وأدانوا ما أسموه بالانقلاب الفاشى. وهتف المحتجون ضد إيلون ماسك فى سان فرانسيسكو "لم ينتخب أحد إيلون".