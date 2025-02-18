كوستاريكا توافق على استقبال مهاجرين أجانب مرحلين من الولايات المتحدة

وكالات الأنباء

أعلنت كوستاريكا أنها وافقت على استقبال المهاجرين الأجانب المرحلين من الولايات المتحدة، لتحذو بذلك حذو جارتيها بنما وجواتيمالا، فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى طرد المهاجرين غير الشرعيين من الأراضى الأمريكية.

وأعلنت رئاسة الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى في بيان صحفي أن "حكومة كوستاريكا وافقت على التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة 200 مهاجر غير شرعي إلى بلادهم". مضيفة أن هؤلاء المهاجرين ينحدرون من «آسيا الوسطى والهند».

وقد وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بإطلاق "أكبر برنامج ترحيل في التاريخ الأمريكي" ضد المهاجرين غير الشرعيين، واستخدام القوات المسلحة إذا لزم الأمر.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، قامت إدارته بتنظيم ونشر عمليات طرد واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، لا سيما من خلال الرحلات الجوية العسكرية وبعضها إلى القاعدة الأمريكية في جوانتانامو بجزيرة كوبا ، وفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

وكوستاريكا هي ثالث دولة في أمريكا الوسطى التي توافق على العمل كنقطة عبور للمواطنين من مختلف الجنسيات المطرودين من الولايات المتحدة، بعد بنما وجواتيمالا.

وذكر البيان الصحفي الرئاسي أن الدفعة الأولى من هؤلاء المهاجرين المرحّلين ستصل اليوم الأربعاء إلى العاصمة سان خوسيه على متن رحلة تجارية، وأنه سيتم بعد ذلك نقل الركاب إلى مركز استقبال مؤقت، على بعد حوالي 360 كيلومترًا من العاصمة .

وأضاف :"سيتم تمويل العملية بالكامل" من قبل الحكومة الأمريكية، تحت إشراف المنظمة الدولية للهجرة.

وقد استقبلت بنما المجاورة يوم الجمعة أول رحلة جوية تضم 119 مهاجرا آسيويا تم ترحيلهم من الولايات المتحدة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، هبطت طائرات أخرى في وقت لاحق، مما رفع عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى 360 شخصا.

من جانبها، لم تستقبل جواتيمالا أي مهاجرين غير شرعيين في هذه المرحلة، رغم موافقتها.