قناة إيطالية: مصر تقف أمام خطط ترامب من خلال إعادة بناء القطاع

فاطمة شوقى

قالت قناة أسكا نيوز الإيطالية على موقعها الإلكترونى إن مصر تقف أمام خطط الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الخاصة بتهجير سكان غزة من القطاع وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".



وأشارت القناة على موقعها الإلكترونى، إلى أن مصر تدرس خطة لإعادة بناء غزة دون إجبار نحو مليوني فلسطيني يعيشون هناك على المغادرة، وهي الخطوة التي تتعارض مع اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة توطين السكان في دول ثالثة حتى تتمكن الولايات المتحدة من السيطرة على القطاع وإعادة بنائه كـ"ريفييرا الشرق الأوسط".



ويدعو الاقتراح إلى إنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة حيث يمكن للفلسطينيين العيش في البداية بينما تعمل شركات البناء المصرية والدولية على إعادة بناء البنية التحتية للقطاع.



وأظهرت وثيقة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إبلاغ إسرائيل، الأسبوع المقبل، بأنه يجب ضمان عودة لائقة للفلسطينيين الذين نزحوا من منازلهم في قطاع غزة وأن أوروبا ستسهم في إعادة بناء القطاع المهدم.



وتؤكد وثيقة حول مسودة موقف الاتحاد الأوروبي التزام أوروبا بأمن إسرائيل ووجهة نظرها بأنه "يجب ضمان عودة آمنة ولائقة للنازحين إلى منازلهم في غزة، وأضافت: "سيسهم الاتحاد الأوروبي بنشاط في جهد دولي منسق للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، كما دعت إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل.



وأوضحت الوثيقة أن "الاتحاد الأوروبي يعبر عن استيائه العميق بشأن العدد غير المقبول من المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، الذين فقدوا أرواحهم، والوضع الإنساني الكارثي الناجم بشكل خاص عن عدم دخول المساعدات الكافية إلى غزة خاصة في الشمال".