قمة تنسيق المواقف وترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا اليوم.. غدا بـ"اليوم السابع"

تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الأربعاء، قمة تنسيق المواقف وترفيع العلاقات بين مصر وإسبانيا اليوم.. الرئيس السيسى يلتقى ملك إسبانيا ورئيس الوزراء وكبرى الشركات ومجتمع الأعمال توقيع عدد من مذكرات التفاهم في مجالات التعاون المختلفة بين البلدين..

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