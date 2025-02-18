قصر ثقافة الأقصر يناقش شمولية الخطاب الثقافي في التنمية الشاملة لحياة الإنسان

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار برنامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "شمولية الخطاب الثقافي"، ألقاها الدكتور النوبى عبد الراضى أحمد مسئول بالقصر، موضحاً شمولية الخطاب الثقافي يعكس واقع التنمية الشاملة لحياة الإنسان والارتقاء بها، والتي تجلت إرهاصاتها عقب ثورة الثلاثين من يونيو وتولِّي الرئيس "السيسي" مقاليد الحكم عام 2014، وما أعقب ذلك من تغيرات اجتماعية وسياسية وأيديولوجية، ولأن الاهتمام بالمواطن من أولويات القيادة السياسية، فلن تتحقق أشكال التنمية المستدامة وأهدافها دون اللجوء في لب الإشكالية التي نختزلها في كلمة "ثقافة".

فيما أعد قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنية "الطبيعة الصامتة" أعدها محمد إبراهيم، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية مسابقة ثقافية للأطفال المترددين على المكتبة أعدتها وردة حسن، كما أعدت المكتبة ورشة أعمال فنية بورق الفوم نفذتها حجاجية خيري، وأقيمت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها أروى أحمد، ونظمت قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإستراتيجية المستقبلية لخارطة مصر العمرانية" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن أهمية الإستراتيجية المستقبلية لخارطة مصر العمرانية، وشكل وملامح العمران في مصر خريطة مستقبل التنمية العمرانية لمصر، وأقيم القصر أمسية شعرية للشاعر محمود مرعي بعنوان "ربع تون".

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي، أعد قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية إعادة تدوير نفذتها فايزة أحمد، كما أعد القصر مسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة ماهر، وعرض القصر مسرح عرائس بعنوان "بر الوالدين" أداء أماني محمود، وعقد قصر ثقاف الطارف محاضرة بعنوان "التدني الاقتصادي وعلاقته بالجريمة" ألقاها العادلي حسان متحدثا عن تنامي معدلات الجريمة مرتبط بتدني مستويات المعيشه، ومفهوم الفقر يختلف باختلاف المجتهدات، وكلما ارتفعت نسبة الفقر زادت الجريمة.