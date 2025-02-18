فى ذكرى رحيله.. تعرف على البابا يوأنس الثالث عشر البطريرك 49 بتاريخ الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، بذكرى رحيل البابا يوأنس الثالث عشر البطريرك 49 فى تاريخ الكنيسة، ففى مثل هذا اليوم الحادي عشر من شهر أمشير من سنة 1240 للشهداء (1524م)، رحل البابا القديس يوأنس الثالث عشر البطريرك الرابع والتسعون من بطاركة الكرازة المرقسية.

وذكر الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه وُلد هذا القديس ببلدة صدفا، وكان رجلاً فاضلاً محسناً على الفقراء والمساكين، ترهب بدير القديسة العذراء المحرق وسار سيرة رهبانية فاضلة، وبعد رحيل البابا يوأنس الثاني عشر أجمع الأساقفة وأراخنة الشعب على اختيار الراهب يوحنا المحرقي (يوحنا المصري) لرسامته بطريركاً، فرسموه يوم 15 أمشير سنة 1200 للشهداء (1484م)، فرعى رعية الله أحسن رعاية.

وكان في عهده توجد أسقفية قبطية في جزيرة قبرص وفي عهده أيضاً تم إحضار جسد الشهيد العظيم مرقوريوس ابي سيفين الى كنيسته بمصر القديمة واستمر البابا يوأنس على الكرسي المرقسي مجاهداً في سبيل إعلاء قدر كنيسته مدة 40 سنة أتم فيها الكثير من الإصلاح والتجديد وكتب العديد من المؤلفات الروحية، ثم توفى ودُفن بكنيسة القديسة العذراء مريم بحارة زويلة التى كانت مقراً للبطريركية.