فحص المراسلات والفيديوهات والصور على هواتف سفاح المعمورة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تباشر جهات التحقيق فى الإسكندرية، تحقيقات موسعة مع المتهم "ن. ال" محامى، المعروف إعلاميا بـ سفاح المعمورة، وضبط 5 آخرين 3 سيدات ورجلين، على ذمة التحقيقات فى الوقائع التى شهدتها الإسكندرية، في العثور على جثامين لسيدتين مدفونتين داخل غرفة شقة فى الطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد ، وكشف العثور علي جثة لمهندس متغيب منذ 3 سنوات بمنطقة 45 العصافرة.

وتكثف التحريات والتحقيقات من جهوده لكشف الجرائم التي ارتكبها المتهم " ن.ال" المعروف إعلاميا بـ " سفاح المعمورة بالإسكندرية "، وفحص الهواتف المحمولة التي بحوزة المتهم، وتفريغ المقاطع والصور والمراسلات، التي كان يقوم بها المتهم .

بداية كشف واقعة سفاح المعمورة بالإسكندرية، كانت حينما كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام المتهم، باستئجار شقة بالطابق الأرضى بمنطقة المعمورة البلد، لتكون مقرا له لمقابلة موكليه، إلا أنه اتخذ من الشقة وكرًا لملذاته وعلاقاته النسائية، وتعرف على المجنى عليها الأولى وتزوجها عرفيا، وبعد أن نشبت بينهما خلافات قرر التخلص منها ، ووضع جثمانها داخل أكياس المشمع ولفها بمادة لاصقه بطريقة محكمة حتى لا تفوح رائحة المجنى عليها من تلك الأكياس، وتركها لمدة شهور داخل صندوق.

وعقب ارتكاب المتهم الواقعة الأولى، قتل السفاح الضحية الثانية وهى "إحدى الموكلين لديه"، حيث حدث بينهما خلاف على مبالغ مالية، على إثر ذلك قرر التخلص منها ودفنها مع المجنى عليها الأولى، وقام بالحفر داخل منتصف إحدى غرف الشقة محل الواقعة.

كما عثرت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية على جثمان رجل داخل شقة بشارع 45 منطقة العصافرة شرق المحافظة؛ يشتبه أن يكون ثالث ضحايا المتهم.

وقرر قاضى التجديد الوقتى بمحكمة جنح المنتزه الجزئية فى الإسكندرية تجديد حبس المحامى لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة العثور على جثتى سيدتين مدفونتين بأرضية شقة يستأجرها فى منطقة المعمورة البلد، وجثة أخرى لرجل متغيب منذ 3 سنوات من دائرة قسم رمل ثان .