عصا الانتقام.. سائق يثأر من جهاز الرادار فى المقطم بسبب المخالفات

كتب محمود عبد الراضي

في مشهدٍ غير معتاد، يروي تفاصيله الانتقام غير المسبوق في عالم المخالفات المرورية، أقدم سائق على تحطيم جهاز رادار في شارع من شوارع المقطم، بعصا خشبية.

الواقعة بدأت عندما تلقت أجهزة وزارة الداخلية بلاغًا من قسم شرطة المقطم يفيد بوجود كسر في الزجاج الخارجي لإحدى أجهزة الرادار المخصصة لرصد المخالفات المرورية في نطاق الدائرة.

سرعان ما تكثفت التحريات، وبعد جمع المعلومات، تمكَّن رجال الأمن من تحديد السيارة التي ارتكبت الحادث، وفي لحظةٍ ما، وقع القبض على السائق الذي كان يستخدم السيارة المعنية.

وكشف التحقيق عن مفاجأة كبيرة، حيث تبين أن السائق لا يحمل رخصة قيادة، وأنه يقيم في ذات المنطقة، ليعترف في النهاية بالجريمة التي ارتكبها.

كان السبب، كما أفصح عن ذلك، هو غضبه من تغريمه مبلغًا جراء مخالفة مرورية سابقة رصدتها ذات الآلة التي قرر الانتقام منها.

استخدم العصا الخشبية، تلك الأداة البسيطة، ليُعبِّر عن احتجاجه تجاه "ظل" القانون الذي لاحقه على طرقات المدينة.

وبينما أظهرت الواقعة رد فعل غير مألوف على طريقة مواجهة المواطنين للمخالفات المرورية، كانت الداخلية قد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبط الموقف وتأكيد هيبة النظام، فبينما يبدو أن رد فعل السائق كان محض انتقام لحظة غضب، تبقى الحقيقة أن القانون لا يرحم، والمخالفات لا تختفي بإلقاء الضغائن على الأجهزة التي تقوم على تطبيقه.