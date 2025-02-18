ضبط سيدة اتهمها الأهالى بمحاولة خطف طفلة فى الدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات بمحاولة خطف طفلة حال تواجدها أمام منزلها بمحافظة الدقهلية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية من بعض الأهالى بضبط إحدى السيدات حال محاولتها إستدراج طفلة، وبالانتقال تم التقابل مع (والدى الطفلة – مقيمان بدائرة المركز) وأقرا بتمكنهما من ضبط السيدة المشار إليها بمساعدة الأهالى حال شروعها فى محاولة خطف نجلتهما حال قيامها باللهو أمام المنزل.



بمواجهتها أنكرت ما نُسب إليها وعللت تواجدها بدائرة المركز لاستجداء المارة وحال مشاهدتها لنجلة المبلغان قامت بالعدو فإعتقدا قيامها بمحاولة إستدراجها لمحاولة خطفها " بخلاف الحقيقة"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.