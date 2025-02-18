صندوق النقد يحث جنوب أفريقيا على اتخاذ خطوات جريئة لتخفيف عبء الديون

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قال صندوق النقد الدولي إن جنوب أفريقيا يجب أن تتخذ خطوات جريئة لتخفيف عبء الديون الخانق وتعزيز النمو الاقتصادي .



وذكر تقرير حديث للصندوق ان ما نوصي به هو تعديل مالي بنسبة 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا لمدة ثلاث سنوات " .



وقالت تيديان كيندا، الممثلة المقيمة لصندوق النقد الدولي في جنوب إفريقيا- في مقابلة مع بلومبرج في جوهانسبرج - إن الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك تشمل الانضباط في الأجور وتسريع الإصلاحات في الشركات المملوكة للدولة المتعثرة وتشديد الرقابة على المشتريات الحكومية.



وذكرت أن الدين العام على مسار هبوطي وينخفض إلى مستويات أكثر من 60٪ إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة.



وأشارت إلى تضخم نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي في جنوب إفريقيا إلى 74.7٪ المتوقعة في العام حتى مارس 2025 مقارنة مع 23.6٪ قبل 16 عامًا .



يشار إلى أن وزير المالية إينوك جودونجوانا يسعى إلى إقناع المستثمرين بأن الحكومة الائتلافية الجديدة في البلاد تقدم الانضباط المالي وفي طريقها إلى تعزيز الدين العام عندما يقدم الميزانية في كيب تاون.